نشر الخميس ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- أعلنت إيلين ديجنرس، مقدمة برنامج "The Ellen DeGeneres Show"، الخميس، أنه ثبت إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد - 19)

ونشر حساب برنامج ديجنرس بإعلان النبأ في حسابه في تويتر.

وكتبت ديجنرس: "مرحباً بالجميع... أريد أن أخبركم جميعًا أن نتيجة اختبار كوفيد – 19 يجابية. لحسن الحظ، أشعر أنني بخير الآن. تم إخطار أي شخص كان على اتصال وثيق بي، وأنا أتبع جميع إرشادات مركز مكافحة والسيطرة على الأمراض، المناسبة. سأراكم مرة أخرى بعد العطلة. من فضلكم حافظوا على صحتكم وأمانكم".

وعاد "The Ellen DeGeneres Show" إلى الإنتاج مع بروتوكولات أمان كوفيد – 19 المُطبقة منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وقال مٌتحدث باسم شركة تلي بيكتشرز لـCNN، إن إنتاج البرنامج المشترك سيتوقف حتى يناير كانون الثاني، مع بث حلقات متكررة حتى ذلك الوقت.

ورحبت ديجنرس بالضيوف الشخصيين. كان جمهورها بعيدًا تمامًا حتى أكتوبر تشرين الأول عندما بدأ العرض في استضافة جمهور محدود من الاستوديو.

ومع إعلانها إصابتها، تنضم ديجنرس إلى قائمة العديد من المشاهير الآخرين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أيضًا، بما في ذلك توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.