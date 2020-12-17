(CNN)-- ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، نقلاً عن مقطع صوتي حصري لها، أن توم كروز، الممثل الرئيسي للفيلم القادم "المهمة المستحيلة 7" ، سُمع وهو يوبخ أفراد الطاقم لعدم التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ويمكن سماع كروز خلال المقطع الصوتي وهو يقول: "لا أريد أبدًا رؤية ذلك مرة أخرى، على الإطلاق! وإذا لم تفعل ذلك، فأنت مطرود. وإذا فعل ذلك أي شخص في هذا الطاقم – انتهى الأمر، وأنت أيضًا وأنت أيضًا".

وجاء التوبيخ بعد أن ورد أن اثنين من أفراد الطاقم كانا يقفان على بعد مترين (حوالي 6 أقدام) من بعضهما البعض أثناء استعدادهما للفيلم، حسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وأضاف توم كروز خلال التسجيل الصوتي: "نحن المقياس الذهبي. في هوليوود عادوا لصناعة الأفلام الآن بسببنا! لأنهم يؤمنون بنا وما نقوم به.. نحن نخلق آلاف الوظائف يا ****. لا أريد أن أراها مرة أخرى أبدًا!".

تقوم شركة باراماونت بيكتشرز بإنتاج الفيلم. ويتم تصويره حاليًا في استوديو وارنر بروس في ليفيسدن، هيرتفوردشاير، خارج لندن، حيث يُزعم أنه هناك تم التسجيل. وشركة ورانر بروس مثل CNN، مملوكة لشركة WarnerMedia.

وواجه فيلم "المهمة المستحيلة 7" في السابق تأخيرات بسبب جائحة كورونا. في فبراير شباط، كان من المقرر إجراء تصوير لمدة ثلاثة أسابيع في مدينة البندقية بإيطاليا، لكن البلاد شهدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى تعليق الإنتاج.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن 12 بطاقم الفيلم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في إيطاليا في أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أيضًا أن كروز حاول ضمان عدم وجود المزيد من التأخير، حتى أنه دفع 500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار) من جيبه الخاص لسفينة يمكن للممثلين وطاقم العمل عزلها أثناء إنتاج الفيلم.

وتابع كروز في التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة الصن: "يمكنك إخبار ذلك للأشخاص الذين يفقدون منازلهم لأن صناعتنا اُوقفت. لن يتم وضع الطعام على مائدتهم أو دفع تكاليف تعليمهم الجامعي... هذا ما أنام معه كل ليلة - مستقبل هذه الصناعة ****".

ويتم حاليًا تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" في المملكة المتحدة ومن المقرر إطلاقه في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

واتصلت شبكة CNN بالمكتب الإعلامي لكروز وشركة باراماونت بيكتشرز للتعليق. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن باراماونت رفضت طلبها للتعليق.