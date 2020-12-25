دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف لاعب كمال الأجسام الكازخستاني، يوري تولوشكو، تعرض زوجته (الدمية الجنسية التي أطلق عليها ايم مارغو) لحادث بصورة مؤلمة.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة دايلي ستار وأعاد نشره تولوشكو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الخميس، حيث قال في المقال إنه يجري العمل على إصلاحها وأن عودتها لإحياء ليلة عيد الميلاد سيكون "هدية لكليهما".

وكان يوري تولوشكو، قد أثار تفاعلا واسعا مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صور ومقطع فيديو من حفل زفافه من الدمية مارغو على صفحته الرسمية بموقع انستغرام، الذي يتابعه عليها نحو 47 ألف حساب.

ولطالما نشر تولوشكو صورا مع الدمية التي أطلق عليها اسم "مارغو"، على صفحته والتي تخللها صور ومقاطع فيديو من رحلات اصطحبها فيها معه إلى حفلات في نواد ليلية إلى حتى صور ولقطات مع استحمام معها.