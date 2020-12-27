طيار ألماني يرسم مساراً جوياً على شكل حقنة في السماء بمناسبة إطلاق حملة لقاح كورونا

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طيار ألماني يرسم مساراً جوياً على شكل حقنة في السماء بمناسبة إطلاق حملة لقاح كورونا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حلَق طيار في ألمانيا في السماء ورسم حقنة بمسار رحلته قبل إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، وفقًا لبيانات موقع رصد حركة الملاحة الجوية في العالم (FlightRadar24).

دعا الطيار، سامي كرامر، الأشخاص في حسابه عبر انستغرام لمتابعة رحلته بطائرته عبر موقع FlightRadar24.

طيار يرسم مساراً جوياً على شكل حقنة بمناسبة حملة لقاح كورونا

وفقًا لـ FlightRadar24، أقلعت الرحلة، التي استغرقت ساعة و44 دقيقة، في صباح 23 ديسمبر كانون الأول من فريدريشهافين، بالقرب من بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا.

وكان الطيار يقود طائرة دايموند DA20 كاتانا الصغيرة ذات المقعدين.

وبدأت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى رسميًا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد.

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