طيار يرسم مساراً جوياً على شكل حقنة بمناسبة حملة لقاح كورونا

نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حلَق طيار في ألمانيا في السماء ورسم حقنة بمسار رحلته قبل إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، وفقًا لبيانات موقع رصد حركة الملاحة الجوية في العالم (FlightRadar24).

دعا الطيار، سامي كرامر، الأشخاص في حسابه عبر انستغرام لمتابعة رحلته بطائرته عبر موقع FlightRadar24.

وفقًا لـ FlightRadar24، أقلعت الرحلة، التي استغرقت ساعة و44 دقيقة، في صباح 23 ديسمبر كانون الأول من فريدريشهافين، بالقرب من بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉 See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8 #Covid19Vaccine https://t.co/j7HHaY1aV7

وكان الطيار يقود طائرة دايموند DA20 كاتانا الصغيرة ذات المقعدين.

وبدأت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى رسميًا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد.