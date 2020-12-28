"خد نفس واندهش".. عمرو أديب يستعرض ما تنبأت به بسنت وتحقق في 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، توقعات كانت قد أدلت بها بسنت يوسف "خبيرة التارو" مطلع العام 2020، ملقيا الضوء على أبرز ما قالته وتحقق خلال هذا العام من نتيجة الانتخابات الأمريكية إلى فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال معلقا على بعض مما قالته: "كان وقتها فوز ترامب محدش بيتكلم فيه، قالت لي لأ مش حيكسب، الثلاثية تبعت النادي الأهلي، قالت لي حياخد الثلاث بطولات، عادة ما كانش بياخذ الثلاث بطولات.."

وتابع أديب قائلا: "مصر، قالت في حاجة حتحصل وكان الكورونا ده ما بانش خالص، يعني شهر ديسمبر 2019 كان الكورونا لسا بقول بسم الله الرحمن الرحيمـ قالت لك الدنيا كلها حيبقى.. بس مصر حتقدر إنها تعدي لكن التأثيرات الاقتصادية التي حتحصل في العالم ستؤثر على الموضوع، طيب يا ستي وترامب؟ لأ مش حيكسب وطبعا وقتها كلنا كنا ماليين إيدينا.."

وكانت بسنت يوسف قد تطرقت إلى الملف التركي والرئيس، رجب طيب أردوغان في نبؤاتها مع عمرو أديب العام 2019، حيث قالت: "هو (أردوغان) عنده حظ شوي السنة دي بس مش حيستمر كثير أظن أن هذه هي آخر فرص الحظ بالنسبة له لأن بعد كدة الوضع حيتغير، بعد كدة الراجل ده حيتبهدل.."

وتابعت قائلة حينها: "في 2020 ستبدأ عنده الإرتباكات والحيرة وواضح انه حيتفاجأ يمكن بحلفاء من نظام هم كلهم باعوك يا ريتشارد أو كلهم خانوك يا ريتشارد، أردوغان رح يوصل للمرحلة دي، ومش بس كدة حيتحاسب، السنة دي مش حلوة على الإخوان أبدا، السنة دي عاملة زي السنين الصفرية في الـ40 سنة الي فاتو زي 2010 و2011 و200و2001 1990و1991 و1980و1981.."