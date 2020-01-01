"عرّافة" مع عمرو أديب تتنبأ بحظ أردوغان بـ2020 وتثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات خبيرة التارو مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، وتنبؤها بحظ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العام 2020 تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بسنت يوسف على البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة MBC: "هو (أردوغان) عنده حظ شوي السنة دي بس مش حيستمر كثير أظن أن هذه هي آخر فرص الحظ بالنسبة له لأن بعد كدة الوضع حيتغير، بعد كدة الراجل ده حيتبهدل.."

وتابعت قائلة: "في 2020 ستبدأ عنده الإرتباكات والحيرة وواضح انه حيتفاجأ يمكن بحلفاء من نظام هم كلهم باعوك يا ريتشارد أو كلهم خانوك يا ريتشارد، أردوغان رح يوصل للمرحلة دي، ومش بس كدة حيتحاسب، السنة دي مش حلوة على الإخوان أبدا، السنة دي عاملة زي السنين الصفرية في الـ40 سنة الي فاتو زي 2010 و2011 و200و2001 1990و1991 و1980و1981.."

وأردفت: "السنة دي زيهم في طبيعة تكوين الكواكب بس السنين دي كانت الكواكب فيها تنافر وكانت الكواكب كل واحد بيعمل منفردا أما السنة دي لأ، السنة دي متكتلة ومتجمعة في مكان واحد.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما علق به نشطاء على مقطع الفيديو: