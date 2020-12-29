نقيب الممثلين في مصر لـCNN: وفاة المخرج السوري حاتم علي طبيعية

القاهرة، مصر (CNN) -- أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن وفاة المخرج السوري البارز، حاتم علي، طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وأن جثمان الراحل سينقل للدفن في بلده سوريا، الخميس المقبل، وذلك لعدم وجود رحلات طيران متوافرة من القاهرة لدمشق سوى يوم الخميس فقط، مؤكدا عدم وجود أي معوقات تواجه نقل الجثمان.

وعثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة المخرج السوري حاتم علي، داخل غرفته بإحدى فنادق القاهرة، المطلة على نهر النيل، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية، عن عمر يناهز 58 عاما، بعد مشوار فني أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، منها الملك فاروق، عمر، التغريبة الفلسطينية، والزير سالم، وآخر أعماله أهو ده اللي صار.

وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المخرج السوري الراحل لم يكن يقيم في مصر، ولكن يزورها على فترات بحكم عمله، متابعا أن أسرته قررت دفنه في سوريا منذ اللحظة الأولى للوفاة.

فيما قال هاني سامي المستشار الإعلامي لنقابة السينمائيين، لـCNN بالعربية، إن النقابة عرضت إرسال مندوب عنها لتسهيل إجراءات الخاصة بالوفاة، ولكن المقربين منه أكدوا أن أسرته قررت نقله إلى سوريا تمهيدا لدفنه، منوها إلى أن المعلومات المتوفرة عن الوفاة أنها جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وفور الإعلان عن وفاة المخرج حاتم علي، نعى فنانون مصريون وعرب رحيله، كما كتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على حسابه بموقع تويتر :" ‏رحم الله المخرج حاتم علي ..كان على اتصال فيني من كندا قبل عدة شهور وكنت اتكلم معه عن عمل مسلسل لم يرى النور! لن انسى ثلاثية الاندلس التي اثرت فيني شخصياً... فقدنا مبدع عربي"، حسب قوله.