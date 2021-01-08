ملخص محمد رمضان بـ2020.. وفيديو "كرباج كلامي نازل يلسع" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، محمد رمضان، تفاعلا بين متابعيه ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو لإحدى أغانيه، وذلك على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وكان الفنان المصري قد نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع يوتيوب، "يلخص" العام 2020.

ونال الفيديو أكثر من 43 ألف تفاعل بين تعليق واعجاب بعد أقل من 12 ساعة على نشر الفنان له بتعليق قال فيه: "كرباج كلامي نازل يلسع"، ومستشهدا بوسم "نمبر ون".

وكان الفنان المصري قد أعلن عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسل "موسى"، وذلك من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "انستغرام"، على أنغام أغنية "رمضان جانا" الشهيرة.

وتأتي هذه العودة التي بدت استعراضيةً كالعادة، بعد مرحلة عصيبة عاشها الفنّان المصري المثير للجدل، بسبب تداعيات صورة جمعته بالمغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، نوفمبر 2020، ما أدى إلى إيقافه الموقت عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية في بلاده، ومقاطعة أخباره من نقابة الصحافيين المصريين.

لكن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بياناً أواخر العام الماضي أعلنت فيه أنّ: "لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخراً".

وبناءً عليه قرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر إلغاء قراره السابق: "بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية، بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف".