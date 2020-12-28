شاهد الاحتفاء بالفنان محمد رمضان في مطعم الشيف التركي بوراك

نشر الاثنين ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو لزيارة اجراها إلى مطعم الشيف التركي بوراك في دبي، وسط احتفاء كبير به من قبل معجبين وجدوا في المطعم حينها.

مقطع الفيديو نشره محمد رمضان على صفحته الرسمية بفيسبوك، بتعليق قال فيه: "من دبي الساحرة يوم رائع مع أصدقائي الأعزاء اخي الكبير الشيخ إحسان عبدالصمد القرشي ورجل الأعمال اللبناني صلاح سكر ورجل الأعمال الإماراتي طاهر النوهي ومحمد حمادي وسمير شمخه ومصمم الازياء نمر سعادة في مطعم الشيف العالمي بوراك وصدفة رائع لمقابلة صديقي اللاعب الإسباني سلجادو وعائلته بعد مبارتنا في المغرب العام الماضي".

وفي تدوينة منفصلة نشر رمضان صورة مع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، قائلا بتعليق: "سررت بتناول الغداء مع صديقي جيرارد بيكيه".

وكان الفنان المصري قد أثار تكهنات وتساؤلات بعد صورة نشرها مع فنانة هندية بتعليق اكتفي بالقول فيه "مصر والهند قريبا"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.