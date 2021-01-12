محمد رمضان يذكر بمقابلة منذ 11 عاما وما قيل عن بداياته الفنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الفنان المصري، محمد رمضان، الاثنين، نشر مقطع فيديو سابق منذ 11 عاما لمقابلة أجراها ومداخلة هاتفيه من الفنان المصري الراحل سعيد صالح.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو حينها قائلا: "اشادة النجم الراحل عملاق المسرح سعيد صالح 2009.. لن أنسى فضلك بعد ربنا الله يرحمك استاذي العزيز.. وايضاً غصب عني لا أنسى من حاربوني وظلموني.. سوف أرد عليهم فقط (بنجاحي واستمراري)" ليعلق مرة أخرى على الفيديو قائلا: "هذا اللقاء من 11 سنة الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.."

وفي المداخلة، قال الفنان المصري الراحل: "محمد رمضان ده ممثل جميل ورائع وليا معملش حاجة.. أنا الي اشوفه كويس أساعده عشان كدة شفت أحمد زكي.. وناس اشتغلوا معنا في المسرح كلهم كانوا بيشتغلوا أدوار صغيرة معنا في القاهرة إنما فيهم الإمكانيات.."

وردا على سؤال "كنت شايف ايه لما محمد رمضان اقتحم كل الأسوار ودخل لك ايه الي كنت شايفه ساعتها؟" ليجيب سعيد صالح: "ليقته عينيه في حاجة رايحة جاية فيها حاجة فقلت له في ايه؟ قال لي أنا بمثل، قلت طيب مثل فعمل مشهد.. طب متطلع تقول الكلام ده معاي وحساعدك وفعلا زي ما حسيت لقيت طلع ولد كويس وممثل كويس ورنا وفقه وبدأ يشتغل من غير حد من غير معرفة من غير زق من غير واسطة.."