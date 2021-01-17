ملحم زين في مرمى انتقادات مستخدمي تويتر بعد تغريدات مثيرة للجدل

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدات للفنان اللبناني ملحم زين حول فيروس كورونا موجة من الانتقادات، في وقت تسجل بلاده معدلات يومية قياسية لحالات الوباء.

البداية كانت عندما انتقد ملحم زين طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع جائحة كورونا وجهودها في مساعدة المرضى.

ودخل لبنان إغلاقا ثالثاً الخميس الماضي "في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرَة"، حسب تصريحات لوزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي تم إعلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

ويوم الأحد كان هناك 3654 إصابة جديدة في لبنان، ليصل إجماليها إلى 252812 مع حصيلة للوفيات تبلغ 1865.

وكتب زين في حسابه عبر تويتر: "ألف سرير وخمسون جهاز تنفس أصبح لها خمسة أشهر مرمية في المدينة الرياضية والناس المصابة تنام في الطريق إلى جنب المستشفى وتختنق على أبواب المستشفيات... لا تنسوا غداً في الانتخابات قبض المئة دولار حتى تنتخبوهم".

ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات...ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم

التغريدة ولدت موجة من ردود الفعل السلبية تجاهه، بعضها انتقد تناقض تصرفات زين مع ما كتبه، وسط انتقادات إلى تنظيمه حفلات لا تراع الإجراءات الاحترازية.

فقط في لبنان: فنان بيسجل اغنية عن التوعية للكورونا، بيروح بيحيي حفلة عراس السنة الناس كانوا فيها فوق بعضن من دون جنس التباعد الاجتماعي وبيجي هلأ بيعطي دروس بالاخلاق للمواطنين. https://t.co/dfSmXtOFiX

في المقابل، عاد ملحم زين إلى التغريد، قائلا إن "الدولة سمحت بحفلات رأس السنة والتزمنا بإجراءت الدولة... كذب وظلم وافتراء خبرية ال ٢٥ حالة كورونا بالحفلة وتحديد رقم المصابين ببيّن كذب الخبر لأنه طلع الخبر بعد أقل من عشر ساعات يعني اللي سهروا بعدهم نايمين وما حدا عمل فحص"، على حد قوله.

إلا أن التغريدة الجديدة لم تُوقف حدة الانتقادات، بينما دافع آخرون عنه.

الالتزام بالإجراءات بالحفل تبع ملحم زين وعاصي الحلاني ونادر الأتات👇🏾 ولك خلص استحوا، ما بقى تحكوا https://t.co/x0P8S33CMt https://t.co/SyxNipnZVo