ملحم زين في مرمى انتقادات مستخدمي تويتر بعد تغريدات مثيرة للجدل

منوعات
نشر
دقيقتين قراءة
ملحم زين في مرمى انتقادات مستخدمي تويتر بعد تغريدات مثيرة للجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدات للفنان اللبناني ملحم زين حول فيروس كورونا موجة من الانتقادات، في وقت تسجل بلاده معدلات يومية قياسية لحالات الوباء.  

البداية كانت عندما انتقد ملحم زين طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع جائحة كورونا وجهودها في مساعدة المرضى.

ودخل لبنان إغلاقا ثالثاً الخميس الماضي "في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرَة"، حسب تصريحات لوزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي تم إعلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

ويوم الأحد كان هناك 3654 إصابة جديدة في لبنان، ليصل إجماليها إلى 252812 مع حصيلة للوفيات تبلغ 1865.

وكتب زين في حسابه عبر تويتر: "ألف سرير وخمسون جهاز تنفس أصبح لها خمسة أشهر مرمية في المدينة الرياضية والناس المصابة تنام في الطريق إلى جنب المستشفى وتختنق على أبواب المستشفيات... لا تنسوا غداً في الانتخابات قبض المئة دولار حتى تنتخبوهم".

التغريدة ولدت موجة من ردود الفعل السلبية تجاهه، بعضها انتقد تناقض تصرفات زين مع ما كتبه، وسط انتقادات إلى تنظيمه حفلات لا تراع الإجراءات الاحترازية.

في المقابل، عاد ملحم زين إلى التغريد، قائلا إن "الدولة سمحت بحفلات رأس السنة والتزمنا بإجراءت الدولة... كذب وظلم وافتراء خبرية ال ٢٥ حالة كورونا بالحفلة وتحديد رقم المصابين ببيّن كذب الخبر لأنه طلع الخبر بعد أقل من عشر ساعات يعني اللي سهروا بعدهم نايمين وما حدا عمل فحص"، على حد قوله.

إلا أن التغريدة الجديدة لم تُوقف حدة الانتقادات، بينما دافع آخرون عنه.

 

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.