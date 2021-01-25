شال ولي عهد السعودية يثير تفاعلا حول سعره وأصول نقشه بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار شال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

شال ولي العهد حفظه الله ♥️ #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان https://t.co/N1edKkIDee

وفي حين أبرز نشطاء سعر الشال ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

أمير الشباب وحبيبهم.. سمو الأمير محمد بن سلمان بـ «الشال» القطري 🇶🇦🤝🇸🇦 #خليجنا_واحد https://t.co/K4FbIbuqeL

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبرز فيها ما يرتديه ولي العهد السعودي بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثارت كمامة ارتداها الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 في منطقة العلا بالمملكة، تفاعلا وتكهنات حول قيمتها ونوعها.

@Turki_alalshikh الشال شبية بالشال اليمني

وألقى ولي العهد السعودي الضوء على في كلمة باجتماع صندوق الاستثمارات، قائلا: "سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".