فيديو تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشره الفنان المصري، محمد رمضان وردة فعله على "دعاء" أحد المعجبين به.

مقطع الفيديو نشره محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع انستغرام، بتعليق قال فيه: "دعوة حلوة بدأت فيها يومي"، مستشهدا بوسمي موسى وهو الفيلم الذي يصوره إلى جانب وسم رمضان يجمعنا.

ونال مقطع الفيديو نحو 800 ألف تفاعل بين اعجاب وتعليق ومشاهدة بعد نحو 10 ساعات فقط على نشره، في حين نال نحو 50 ألف تفاعل على صفحته بفيسبوك.

وكان الفنان المصري قد أعلن عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسل "موسى"، وذلك من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "انستغرام"، على أنغام أغنية "رمضان جانا" الشهيرة.