فيفي عبده تتصدر بحث غوغل بعد صورة بـ"فلتر" قطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، صباح الجمعة، وذلك بعد صورة نشرتها بفلتر قطة.

Credit: fifiabdouofficial

الصورة نشرتها الفنانة المصرية عل صفحتها الرسمية بموقع انستغرام، بتعليق قالت فيه: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك اوي".

وكانت فيفي عبده قد طمأنت متابعيها عن سلامتها، بعد تداول الكثير من الأقاويل حول طبيعة مرضها، الذي أجبرها على ملازمة الفراش مؤخراً.

وقالت فيفي إنها طريحة الفراش، بسبب إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، فلمست العصب، ما أفقدها الإحساس به، وهي قيد العلاج، واعتذرت عن أي ظهورٍ إعلامي، بسبب أدوية الأعصاب التي تتناولها حالياً، مما يقفدها القدرة على تنظيم وقت نومها.