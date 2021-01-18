دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهرت الفنانة المصرية، فيفي، عبدة بمقطع فيديو جديد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عقّبت فيه على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بمقطع فيديو مغطية رأسها.

وقال فيفي عبده في مقطع الفيديو: "طبعا الحجاب مش حرام ولا حاجة، أنا أمي متحجبة وكل خواتي متحجبين، وهو الحجاب عيب، لما ربنا يريد حتحجب على طول مش عايزة كلام، هي عايزة واسطة؟ الحجاب ده عايز واسطة بين العبد وبين ربه؟ ليه كدا بتتدخلوا بالي ملكوش فيه؟"

وتابعت قائلة: "يعني كل مرة أنزل صورة تطلعوا مرة في الإنعاش مرة ماتت وأنا برقص ولسا مقلتش إنني اعتزلت ولا قلت إنني ما برقص ولا قلت إنني ما بلبس عريان، ليه تقولوني وأنا مقلتش حاجة؟ حرام عليكو بقى.."

ويذكر أن فيفي عبده سبق وردت في فيديو على ما أثير حول حالتها الصحية، قائلة إنها طريحة الفراش، بسبب إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، فلمست العصب، ما أفقدها الإحساس به، وهي قيد العلاج، واعتذرت عن أي ظهورٍ إعلامي، بسبب أدوية الأعصاب التي تتناولها حالياً، مما يقفدها القدرة على تنظيم وقت نومها.