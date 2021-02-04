هالة سرحان تعلق على ضجة "صور عمرو دياب مع موديل": طلعت الست متزوجة

منوعات
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية للفنان المصري عمرو دياب العام 2003

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الإعلامية المصرية، هالة سرحان على ما يتم تداوله من صور للفنان المصري، عمرو دياب مع إحدى عارضات الأزياء "موديل" وما يثار حول ذفلك من تكهنات و"شائعات" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تغريدة لهالة سرحان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه اعلان جديد اخراج طارق العريان. اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور.. واضح ان مصدر الهام الاغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة. انا بقول كفاية ستات شوية يا عمور".

ويذكر أن الفنّانة المصرية دينا الشربيني زادت من الغموض الذي يحيط مصير علاقتها بالفنّان المصري عمرو دياب، وذلك من خلال حديثها عن مفهومها للزواج، وخشيتها من الفقدان في أولى حلقات برنامج "بصراحة" الذي جمعها بزميلها الفنّان عمرو يوسف، الشهر الماضي.

واستغربت دينا في حديثها مع عمرو على قناة MBC، الفكرة الشائعة عن الزواج في مجتمعاتنا، والتي تنظر له على أنه "نهاية العلاقة" وليس بدايتها، في حين تكون الفترة السابقة له فترة تعارف بين شخصين، ليسوا على طبيعتهم، حيث يحاول كلأً منهما جذب انتباه الآخر، على حد قولها.

قد يهمك أيضاً

انتقدت "التملّك".. هل كانت صراحة دينا الشربيني تعليقاً على علاقتها بـ "الهضبة"؟

شاهد أيضاً
صورة أرشيفية للفنان المصري عمرو دياب العام 2003
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.