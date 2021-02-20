دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الزواج بأنه "فكرة غير ناجحة"، فيما دعت إلى تأجيل خوض التجربة إلى سن الثلاثين.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج "ليلة الخميس" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "فكرة الزواج ليست ناجحة، الزواج ليس ناجحًا أساسًا، إلا لو اثنين حبوا عيوب بعض قبل المميزات، وتخيلوا أنهم يكبروا ويعجزوا مع بعض".

وأشارت رانيا يوسف إلى أن ما يحدث حاليًا هو أن "الشباب الصغير يعجبوا ببعض في الأول ولما تحمل وتخلف وشكلها يتغير وجسمها يبوظ فيبدأ يشوف حد تاني".

وأضافت أنها لا تنصح بالزواج قبل سن الثلاثين، وترى أن هذا هو السن المناسب لكل شخص بحيث يصبح "أنضج ويعلم ما يريده في الحياة وهل يريد الزواج ويكون حياته ومستقبله"، مؤكدة أن "الاختيار في سن الثلاثين يفرق كثيرًا".

وتحدثت الفنانة المصرية عن تجربتها، قائلة: "جربت مرتين بعد الثلاثين، والحقيقة لم أكن أريد الزواج، المجتمعات العربية تجبرك أن تتزوجي عشان شكلك وسمعتك، لكن لو كان عندي الإمكانية مكنتش اتجوزت".

وذكرت أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى، موضحة: "لو حبيت هكمل قصة الحب من غير زواج.. لدي بنتين، مش محتاجة أبوظ حاجة حلوة، لو فيه قصة حب حقيقي حلوة هتبوظ بالزواج، المسؤوليات والأعباء والضغط اللي بيعمله الزواج بيبوظ أي حاجة حلوة".