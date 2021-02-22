دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المخرج المصري، محمد سامي، صورة تجمعه بزوجته الفنانة المصرية، مي عمر، قبل 11 عاما ملقيا الضوء على الدعم والمساندة والأخلام التي حظيا بها.

الصورة نشرها المخرج المصري على صفحته الرسمية بمقع انستغرام بتعليق قال فيه: "دى صوره ليا أنا و مى من ١١ سنه، كنا بنفكر فأحلامنا و مستقبلنا و بنتمنى حاجات كتير ربنا ادانا أكتر منها كمان، عشان حاجه مهمه بعد كرمه و عطاءه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا.."

ونالت الصورة نحو 47 ألف تفاعل بين اعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وتابع قائلا: "بيتهيألي اني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم و مساندة مى ليا طول الوقت ، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها ، والنهارده أنا و هي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه و اشتغلت عشانه كتير و وفقت بصعوبه بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا و بناتي و بين أهلها و حياتها و شغلها و في الاخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب و يثير غيرة و حقد الكارهين ، مبروك حبيبتي و بنتي و مراتي الغاليه، و دايما ناجحه و متفوقه ، و تحيه لكل ست ناجحه و عارفه توصل لنجاحها رغم واجبتها تجاه أسرتها".

وكانت الفنانة مي عمر قد تصدر محرك البحث غوغل، كأبرز المواضيع التي يتم البحث عنها مطلع الشهر فبراير/ شباط الجاري وذلك بعد مشهد اغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" من قبل "بودا" الذي يؤدي دوره الفنان محمد الشرنوبي على قناة ON.