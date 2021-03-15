دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبادل الفنان المصري محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب الانتقادات بعد استضافة أديب للممثل يوسف عمر وتصريحاته عن إصابته جراء تفجير خلال تصوير إعلان مع رمضان.

ورد رمضان بنشر صورة لإصابته بحروق في ظهره، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس، ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي".

وعلق عمرو أديب على ما قاله رمضان، موضحا أنه استضاف الممثل الشاب يوسف عمر، في برنامجه "الحكاية"، وكان الحديث عن عدم وجود وسائل الأمان خلال تصوير الإعلان مع محمد رمضان، مما أدى إلى إصابة يوسف عمر.

وقال أديب: "لم نقم بالهجوم على محمد رمضان إطلاقا، وعلاقتي مع رمضان جيدة... لكن النهاردة فوجئت ببوست نمبر وان، وواضح من كلامه إنه مشافش لكن سمع". وأضاف: "محدش هاجمك، واتفرج على الحلقة، أنا معنديش مشكلة معاك ومعنديش رغبة إن أنا أهاجمك أو أكسرك، الأوهام دي مش موجودة".

وتابع عمرو أديب بالقول: "يا محمد هو معملكش غير إعلام بلدك، محدش بيتجاهلك إنما في النهاية كان فيه شاب تاني... أنا لا هاجمتك ولا فتحت النار".

ودعا أديب رمضان إلى الاهتمام بحرفية الشغل وتأمين مواقع التصوير والعاملين بعد وقوع حادثتين في مواقع تصوير أعمال له خلال 4 أيام. وأشار أديب إلى أن رمضان يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وقال: "الإعلام دوره أن يقف جنب الناس المحتاجة".

وأضاف أديب: "أنا عايز بس أقول لرمضان حاجة، عندما تكون نمبر وان، أو بلاش نمبر وان عشان دي مسألة فيها كلام، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن يكون عندك مسؤولية اجتماعية، أنت بتشتغل في مكان حصل فيه مشكلة وأنت كبير الكلام ده، أنت تروح للشاب ده وتسأل عليه وتراعيه".