الفنانة دنيا بطمة تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد صور جديدة لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، صباح الثلاثاء، بعد صور نشرتها، مؤخرا.

الفنانة المغربية نشرت 7 صور منذ الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" حيث يتابعها نحو 7.2 مليون شخص، مثير آلاف التفاعلات بين اعجاب وتعليق.

ومن بين أكثر الصور التي لاقت تفاعلا كانت صورة للفنان المغربية مرتدية سترة بيضاء و"شورت" أسود، بتعليق قالت فيه: "انتم من محبين فصل الصيف او الشتاء؟ انا بعدا اعشق فصل الصيف".

ويذكر أن دنيا بطمة برز أسمها خلال برنامج "اراب ايدول" بموسمه الأول وأثارت تفاعلا واسعا خصوصا بعد منافستها للمتسابقة المصرية، كارمن سليمان، إلا أنها خسرت أمامها في نيل اللقب.