محمد رمضان يعاود إلقاء كميات كبيرة من الدولارات أمام أسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاود الفنان المصري محمد رمضان إلقاء كميات كبيرة من الدولارات، بعدما أثار ضجة في وقت سابق عندما رمى دولارات في حمام سباحة.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه في إنستغرام، الجمعة.

وظهر رمضان وهو يمسك كميات كبيرة من الدولارات، قبل أن يقوم بإلقائها على الأرض أمام صغير أسد، على ما يبدو أنه يقتنيه.

كما بيّن الفيديو كميات أخرى كانت مغمورة بالفعل في المسبح وأخرى كانت منثورة على الأرض.

وقبل أيام، ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو، وهو يرمي كمية من الأوراق المالية من الدولارات في حمام السباحة.

وأثار الفيديو ردود فعل سلبية. وكان من بين من تفاعلوا معه وكيل الأزهر السابق، عباس شومان، الذي كتبه في صفحته على فيسوك: "يتداول نشطاء على مواقع التواصل فديو لممثل مثير للجدل، وهو يلقي دولارات في الماء، وهذا العمل فوق كونه مخالف لأحكام شرعنا الحنيف لما فيه من امتهان للنعمة ويدخل في دائرة السفه الموجب للحجر على فاعله، ففيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم..".

ويوم الأربعاء، عاقبت محكمة مصرية محمد رمضان بغرامة قيمتها 6 ملايين جنيه لصالح للطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب في فصله عن العمل بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الطيار.