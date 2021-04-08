دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، محمد رمضان، تفاعلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "انستغرام" يظهر خلاله وهو يقوم برمي "دولارات" في المياه.

وبعد تداول مقطع الفيديو الذي نال أكثر من 1.8 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة، كتب وكيل الأزهر السابق، عباس شومان، على صفحته بفيسوك، قائلا: "لله الأمر.. يتداول نشطاء على مواقع التواصل فديو لممثل مثير للجدل، وهو يلقي دولارات في الماء، وهذا العمل فوق كونه مخالف لأحكام شرعنا الحنيف لما فيه من امتهان للنعمة ويدخل في دائرة السفه الموجب للحجر على فاعله، ففيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم.."

وتابع شومان قائلا: "وليعلم من يفعلون هذه الأفعال أن الأموال التي في أيديهم ليست ملكا لهم على سبيل الحقيقة حتى يفعلون بها ما يريدون، فالمالك لها هو الله، وهي في أيديهم على سبيل الاستخلاف لإنفاقها في مواضعها والتصدق منها على الفقراء فوق إخراج حقهم منها وهو الزكاة، وذلك لقوله -تعالى- ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير).."

وأضاف شومان: "وإن كان الفيديو مفبركا عليه وهو ما أتمناه، فليعلم صانعه أنه ارتكب محظورا شرعيا يأثم بعدد مرات مشاهدته ويعاقب من الله - عز وجل -بما يستحق، وفي جميع الأحوال نحن في أزمة خلقية وشرعية وعقلية، نسأل الله التعافي منها".