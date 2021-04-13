محمد رمضان يعيد نشر فيديو تقبيل عمرو أديب لرأسه.. ما حقيقة الفيديو؟

أبرز أزمات "البرنس" محمد رمضان في 2020.. من الطيران إلى السقوط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا زال الجدال بين الإعلامي المصري، عمرو أديب والفنان المصري، محمد رمضان مستمرا، حيث قام الأخير بإعادة نشر مقطع فيديو على خاصية الـ"ستوري" على صفحته بإنستغرام.

#عمرو_اديب يقبل رأس #محمد_رمضان: انت عبقري يابني .. كلنا دمعنا https://t.co/2RjuPcaOl7

المقطع الذي نشره صاحب حساب ali_elhadaba وأعاد الفنان محمد رمضان نشره مأخوذ من مقابلة أجراها مع الإعلامي عمرو أديب بنهاية العام 2016 على قناة ONTV، وقامت القناة بنشرها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ونشر محمد رمضان أيضا مقطع فيديو يحمل "دوبلاجا" ساخرا على صفحته بانستغرام بصوت الإعلامي عمرو أديب، لينال المقطع أكثر من 1.6 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره.

عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. و لو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش #الحكاية #MBCMASR أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/TxxvPJZjEk https://t.co/mz5XHA67qi

وكان عمرو أديب قد رد في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC ونشر على الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر، بتعليق: "عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش.."

وقال أديب في البرنامج: "الإنسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في الي ممكن يربيك، وللأسف في ناس بكون حظها وحش لأنها تعودت أن تأخذ الحياة بوجهها وبحسوا إنهم مسنودين، أنا معنديش مشكلة اختلف مع أي حدة على أي حاجة بس لما نوصل لعدم الرباية ده بقه موضوع مش أنا الي باخذ حقي فيه، في قانون في البلد والحمد لله القانون ده جاب الحق لناس الأسبوع الي فات.."

وأضاف: "النهار ده طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد أنه يرفع قضية على محمد رمضان لإساءته لي ونذرت نذر قدام الناس كلها أي فلوس حخدها من محمد رمضان حوديها لمشتفى الأطفال في أبو الريش.."