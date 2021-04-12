دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفنان المصري، محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهها له الإعلامي المصري، عمرو أديب بعد فيديو "رمي الدولارات في الماء" الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد رمضان مقطعي فيديو ساخرين على صفحته الرسمية بموقع "انستغرام" بدوبلاج بصوت عمرو أديب الأمر الذي أثار تفاعلا بين متابعيه.

الإعلامي المصري عمرو أديب من جهته رد في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC ونشر على الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر، بتعليق: "عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش.."

عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. و لو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش #الحكاية #MBCMASR أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/TxxvPJZjEk https://t.co/mz5XHA67qi

وقال أديب في البرنامج: "الإنسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في الي ممكن يربيك، وللأسف في ناس بكون حظها وحش لأنها تعودت أن تأخذ الحياة بوجهها وبحسوا إنهم مسنودين، أنا معنديش مشكلة اختلف مع أي حدة على أي حاجة بس لما نوصل لعدم الرباية ده بقه موضوع مش أنا الي باخذ حقي فيه، في قانون في البلد والحمد لله القانون ده جاب الحق لناس الأسبوع الي فات.."

وأضاف: "النهار ده طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد أنه يرفع قضية على محمد رمضان لإساءته لي ونذرت نذر قدام الناس كلها أي فلوس حخدها من محمد رمضان حوديها لمشتفى الأطفال في أبو الريش.."