ميريام فارس تتصدر بحث غوغل بعد ضجة إعلان مصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، ضجة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك بحث غوغل، صباح الجمعة.

إستمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع "زهرة" أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة #حالة_حلوة إستحسانكم ❤ #زهرة آخر حتة حلوة في #الساحل_الشمالي ✨ #رمضان_كريم At #Zahra, life is a constant state of happiness where you will find everything you need in one place. @MemaarAlmorshdy https://t.co/lDSZjNtiSv

التفاعل جاء بعد ظهور ميريام فارس بإعلان ترويجي مع آسر ياسين لإبراز مزايا منتجع سياحي في الساحل الشمالي، حيث نشرت الفنانة فيديو الإعلان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قالت فيه: "حالة حلوة.. استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع ’زهرة‘ أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة حالة حلوة استحسانكم .. زهرة آخر حتة حلوة في الساحل الشمالي.. رمضان كريم".

وتصدرت الفنانة المصرية أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في مصر، الذين ذهبوا إلى إعادة نشر تصريحات سابقة للفنانة اللبنانية والتي عللت فيها عدم إقامة حفلات كثيرة في مصر بأنها باتت "ثقيلة على مصر".

ويذكر أن تصريحات ميريام فارس الذي تداولها النشطاء جاءت على هامش مهرجان موازين عام 2019 في المغرب، حيث بينت أنها عدم إقامتها العديد من النشاطات والاحتفالات في مصر يعود بسبب "ارتفاع أجرها" الذي بات ثقيلا على مصر، على حد تعبيرها.

ويذكر ان الفنانة اللبنانية، سبق ونشرت بيانا توضيحيا عقب تصريحاتها في موازين 2019، مؤكدة على أنها لم "تتعالى" على زملائها من الفنانين كما حاول البعض "تحريف كلامي".