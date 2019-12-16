ميريام فارس تطلق تحدي "حبيبي سعودي" لحفلها بموسم الرياض

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من معجبي الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، وتأمل في التعرّف إليها عن قرب ومرافقتها وراء كواليس حفلها القادم بالسعودية.. فربما عليك المشاركة بهذا التحدي!

وأعلنت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عن إطلاق تحدٍ جديد، يحمل عنوان "حبيبي سعودي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل موعد إقامة حفلها الغنائي بالسعودية.

وسيحظى الفائز بفرصة حضور كافة تحضيرات الفنانة وراء الكواليس، وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.. ولكن، ما تفاصيل التحدي؟

وفي مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت: "ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريام_فارس_في_السعودية)".

وإذا ترغب المشاركة بالتحدي، فكل ما عليك فعله هو غناء الكلمات التالية: "حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي". وبدورها، أعادت ميريام فارس نشر مقاطع فيديو لأشخاص يؤدون الأغنية، عبر خاصية الـ "Story" على موقع "إنستغرام".

ويُذكر أن حفلة ميريام فارس ستُقام في 18 ديسبمر/ كانون الأول 2019، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تعد أحد أكبر مواسم البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.