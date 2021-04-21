تداول فيديو كيف أسعدت معلمة سعودية طالباتها رغم كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر قيام إحدى المعلمات في السعودية بجولة في سيارتها على طالبات وتقوم بتوزيع شهادات وهدايا بأسلوب أثار تفاعلا واسعا.

وش هالجمال والفكرة الراقية❤️ معلمة #سعودية تدور على طالباتها وتوزع هدايا النجاح وتسعد قلوب طالباتها🤍 "هل تظنون أن الطالبات سينسون ذلك"!! بل "سوف تبقى معهم ذكرى طيلة حياتهم"📩 #المعلمين و #المعلمات شكراً من القلب #منصة_مدرستي https://t.co/HuWmUBDGZn

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره، نزول المعلمة من السيارة وبرفقتها شخصية "ميكي ماوس" الكرتوني يرقص قبل أن تعانق طالباتها وتقدم لهم صندوقا.

عاشو بنات السعودية معلمة سعودية تشارك طالبتها فرحة النجاح بطريقتها الخاصة https://t.co/UJ0yPZP1yQ

وأعادت الكاتبة السعودية، مها الشعلان نشر مقطع من الفيديو بتعليق قالت فيه: " وش هالجمال والفكرة الراقية.. معلمة سعودية تدور على طالباتها وتوزع هدايا النجاح وتسعد قلوب طالباتها.. هل تظنون أن الطالبات سينسون ذلك!.. بل سوف تبقى معهم ذكرى طيلة حياتهم.."، في حين علق المحامي السعودي أحمد الناقي قائلا: "عاشو بنات السعودية.. معلمة سعودية تشارك طالبتها فرحة النجاح بطريقتها الخاصة".

ويذكر أن تداول هذا المقطع يأتي في الوقت الذي تستمر فيه جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، ومنها فيما يتعلق بالتعليم عن بعد وإطلاق منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد.

وفي آخر حصيلة رسمية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن "تسجيل (1070) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (940) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة ولله الحمد".