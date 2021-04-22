امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف

هونغ كونغ (CNN)-- ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على رجل بعد أن خسرت امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا حوالي 247 مليون دولار هونغ كونغ (32 مليون دولار أمريكي) في عملية احتيال.

اتصلت المرأة بالشرطة في 2 مارس/ آذار وأخبرتهم أنها دفعت ما مجموعه 10 مدفوعات، بعد أن أخبر محتالون أن هويتها قد استخدمت في أنشطة إجرامية في الصين القارية، وفقًا لبيان للشرطة أُرسل إلى CNN الأربعاء.

قالت المرأة إنها تلقت مكالمة في أغسطس/آب 2020 من شخص ادعى أنه يعمل في مجال إنفاذ القانون في الصين القارية.

وأشارت الشرطة إلى أن رجلاً زعم أنه مسؤول عن إنفاذ القانون في الصين زار منزلها وأعطاها هاتفاً محمولاً للتواصل معه، ثم قامت المرأة بسلسلة من المعاملات في حسابين مصرفيين حسب التعليمات.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا في 25 مارس/أذار. وقد أُفرج عنه بكفالة ومن المقرر أن يحضر للشرطة في أواخر أبريل/نيسان، وفقا للبيان.

وأضافت الشرطة أن التحقيق مستمر وقد يتم إجراء المزيد من الاعتقالات.

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن المرأة تعيش في أغلى حي في هونغ كونغ، وهي منطقة تسمى القمة، حيث يقع الجيب الحصري في أعلى نقطة في جزيرة هونغ كونغ.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة رجال اعتقلوا الأسبوع الماضي على صلة بالحادث.

في يناير/ كانون الثاني 2019، خسر رجل يبلغ من العمر 85 عامًا أكثر من 73.9 مليون دولار في عملية احتيال، حصدت ما مجموعه 80 مليون دولار من سبعة ضحايا.