دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر اسم المغنية الإماراتية - اليمنية بلقيس فتحي، قائمة المواضيع الأكثر بحثاً على غوغل خلال الساعات الأخيرة في السعودية، بعدما كشفت عن رفعها دعوى "خلع" بحق زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف.

وشكّل الخبر الذي تم الإعلان عنه عبر برنامج Trending على قناة MBC في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، مفاجأة لجمهور بلقيس، الذي وصف حفل زفافها على سلطان أواخر العام 2016، بـ "الأسطوري."

وسبق أن تحدثت بلقيس فتحي لبرنامج "شربل يستقبل" عبر CNN بالعربية، عن "خيبات أمل، وكسرات قلبٍ كثيرة" أصيبت بها خلال مسيرتها، قائلة: "حتى في دائرتك الضيقة أحياناً تثق في بعض الناس، وتصاب بخيبة أمل، لكن الخيبة تكون مضاعفة عند الفنّان لأنه مليء بالمشاعر والأحاسيس."

وأضافت: "حتى لو تعلمنا ألا نثق بالناس بسهولة، ورأينا أن هذا الشخص بحد ذاته سيكون مختلفاً عن الآخرين، ووضعنا ثقتنا فيه، إلا أنه قد يتغير... وكورونا فضحت لنا الكثير... حينما خفّ الشغل والفلوس، في ناس ظهرت على حقيقتها..."

وتم بث اللقاء عبر منصاتنا قبل نحو 4 أشهر، في حين تعود آخر صورتين نشرها الثنائي لهما عبر حسابيهما الرسميين على "انستغرام" إلى ما يزيد على الـ 6 أشهر.