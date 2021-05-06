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مركز الفلك الدولي يعلن موعد مرور الصاروخ الصيني التائه فوق المنطقة العربية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مركز الفلك الدولي، الخميس، الموعد المحتمل لمرور الصاروخ الصيني "التائه" على المنطقة العربية.

وقال مركز الفلك الدولي، ومقره في أبو ظبي، إن "حطام الصاروخ الصيني (سيمر) فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش".

وأضاف المركز، في حسابه عبر تويتر، أن الصاروخ "لن يرى أثناء هذه المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف ولن يكون مرئيا أيضًا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر".

والصاروخ "Long March 5" من طراز "CZ-5B"، أطلقته الصين في 29 أبريل/ نيسان الماضي، ليضع بنجاح القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe).

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وفقدت الصين التحكم بالصاروخ على نحو مغاير لما خططت له، وهو حاليًا خارج نطاق السيطرة. وفي طريق عودته إلى الأرض فإنه يدور حولها مرة كل 89 دقيقة، بحسب مركز الفلك الدولي.

ويبلغ طول الصاروخ الصيني 33 مترًا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا. وقال المركز إن موعد السقوط الحالي هو الأحد 9 مايو في الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش.

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