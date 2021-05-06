قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن وزارة الدفاع "ليس لديها في هذه المرحلة خطة لإسقاط الصاروخ" الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة في الفضاء ومن المقرر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض في نهاية هذا الأسبوع.

وقال أوستن في إفادة صحفية مع إعلاميين في البنتاغون: "نأمل أن يهبط في مكان لن يؤذي فيه أي شخص، ونأمل أن يكون في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل".

وعند سؤاله عما إن كانت بلاده ستسقط الصاروخ، رد أوستن قائلاً: أحدث التقديرات التي رأيتها تشير إلى تاريخ 8 أو 9 (من مايو)، كما تعلم، وما زال الخبراء يعملون على ذلك. في هذه المرحلة ليست لدينا خطة لإسقاط الصاروخ.

وأضاف أوستن: نأمل أن يهبط في مكان لا يؤذي فيه أي شخص، ونأمل أن يكون في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل. أعتقد أن هذا يعكس حقيقة أنه بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال الفضاء، هناك مطلب، يجب أن يكون هناك مطلب للعمل في وضع آمن ومدروس، والتأكد من أننا نأخذ هذه الأنواع من الأمور في الاعتبار مع تخطيطنا وإجرائنا للعمليات.