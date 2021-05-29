دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صحة ما ذكره الإعلامي المصري عمرو أديب عن دخوله سوق الدراما والإنتاج الفني في مصر عبر التعاون مع شركات مصرية.

وقال آل الشيخ، في صفحته عبر فيسبوك، السبت، "توضيح مهم... نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب... يبدو أن هناك سوء فهم".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: "أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا".

وكان عمرو أديب قال، مساء الجمعة، إن مؤتمرًا صحفيًا سيجري عقده يوم غدٍ الأحد للإعلان عن تعاون بين الأجهزة المصرية الفنية والسعودية، لافتا أنه سيتم إنتاج 60 مسلسلا و15 مسرحية، إضافة إلى حفلات موسيقية.

وأشار أديب إلى أن شبكة "إم بي سي" السعودية سيكون لها دور كبير في السوق المصرية، منوها أن "هناك اجتماعات حدثت بين سيادة المستشار (تركي آل الشيخ) وبعض المسؤولين لوضع الخطط".

والاثنين الماضي، التقى مستشار الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه السعودية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وحينها، قال السيسي إن "القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون... وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص"، حسبما قالت الرئاسة المصرية، في بيان.

وحضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.