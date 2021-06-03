دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف تفاعلا واسعا بعد صورة نشرتها مع رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

Good morning from Barcelona انا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا ) ❤️❤️❤️مدير Barca ❤️Barca ❤️🇾🇪🇪🇸 @JoanLaportaFCB https://t.co/IzKtqTY1E8

الفنانة قد نشرت 3 صور مع رئيس نادي برشلونة، الأربعاء، بتعليق قالت فيه على صفحتها الرسمية بتويتر: "انا مع أجمد رئيس نادي في العالم (خوان لابورتا)".

وواجهت الفنانة المصرية انتقادات عبر تعليقات، ردت عليها بتغريدة قائلة: "قمة الوقاحة وقله الادب علشان صوره اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكورة او بتتكلم عنها.. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا".

وفي تغريدة منفصلة قالت رانيا يوسف: "سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركة بالهاشتاج المسيء".

ويذكر أن الفنانة المصرية غالبا ما تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي كان من آخرها تصدرها قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد صور فستانها في مهرجان الجونة.