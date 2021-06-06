دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، في أول تعليق لها منذ وفاة والدها الفنان سمير غانم.

وكتبت دنيا سمير غانم، في حسابها عبر موقع إنستغرام: "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي".

وقالت دنيا إن الفنانة دلال عبدالعزيز ماتزال في العناية المركزة ولا تعرف شيئا عن وفاة زوجها، مٌضيفة: "حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده". وشكرت دنيا جمهور ومحبي والديها.

وفي 20 مايو/ أيار، توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكان قد أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا. فيما نفى صهره الفنان حسن الرداد أن تكون الوفاة ناجمة عن إصابته بالوباء.