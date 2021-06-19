(CNN)-- أعلنت عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، وفاة "الحبيب" تشامب، أحد كلبي الأسرة التي رعته منذ عام 2008.

توفي تشامب في منزل عائلة بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.

وقال الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في بيان: "قلوبنا ثقيلة اليوم لأننا نعلمكم جميعًا أن الراعي الألماني الحبيب، البطل، توفي بسلام في المنزل. لقد كان رفيقنا الدائم العزيز خلال السنوات الـ 13 الماضية وكان محبوبًا من قبل عائلة بايدن بأكملها".

وتابع آل بايدن: "لم يكن يحب شيئًا أكثر من الاستلقاء عند أقدامنا أمام النار في نهاية اليوم، والانضمام إلينا كحضور مريح في الاجتماعات، أو التشمس في حديقة البيت الأبيض. في أيام شبابه، كان أسعد مطاردًا لكرات الجولف في الحديقة الأمامية للمرصد البحري أو يتسابق لملاحقة أحفادنا وهم يركضون حول فناء منزلنا الخلفي في ديلاوير".

انضم تشامب إلى عائلة بايدن خلال الفترة الانتقالية الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2008، بعد أسابيع من تولي بايدن منصب نائب الرئيس المنتخب. قال بايدن يوم السبت إن تشامب كان مع العائلة خلال "أكثر اللحظات بهجة" و "أكثر أيامها حزنا".

في الأشهر الأخيرة، تدهورت صحة تشامب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقدم سنه (13 عامًا).

كان الراعي الألماني يبلغ من العمر شهرًا عندما أخذه بايدن من مربي في سبرينغ سيتي، بنسلفانيا. كان الاستحواذ على تشامب بمثابة وعد أوفت به جيل بايدن، التي قالت إن زوجها يمكنه الحصول على كلب إذا فاز هو وباراك أوباما في الانتخابات الرئاسية.

خلال الإجازات في عام 2008، ساعد أحفاد بايدن في تسمية بطل الجرو الجديد، تكريما للكنية التي أطلق عليها والد جو بايدن ابنه، وفقا للمتحدث باسم بايدن في ذلك الوقت.

يتمتع بايدن بعلاقة طويلة مع سلالة "جيرمان شيبرد"، حيث قال في مقابلة بعد وقت قصير من الحصول على تشامب، "لقد كان لدي (فصيلة) رعاة ألمان منذ أن كنت طفلاً".

لدى عائلة بايدن أيضًا راعي ألماني آخر يُدعى ميجور، وهو جرو يبلغ من العمر 3 سنوات تبناه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من جمعية ديلاوير للإنسانية. وأخبر بايدن المراسلين في وقت سابق من هذا العام أنه تبنى ميجور جزئيًا كرفيق لـ تشامب، لإبقاء الكلب الأكبر سنًا مشغولًا ونشطًا.

ظهر الكلبان في إعلانات حملة بايدن الرئاسية لعام 2020. بعد أقل من أسبوع من تنصيبه، أعاد بايدن التقليد الرئاسي المتمثل في جلب الحيوانات الأليفة إلى البيت الأبيض عن طريق نقل تشامب وميجور معهم.

وقال المتحدث باسم السيدة الأولى مايكل لاروزا لشبكة CNN في ذلك الوقت: "يستمتع تشامب بسرير كلاب جديد بجوار المدفأة، وكان ميجور يحب الركض في الحديقة الجنوبية".

قضت الكلاب بعض الوقت القصير في ولاية ديلاوير هذا العام بعد حادث عض ميجور، لكنها عادت إلى واشنطن في أواخر مارس/ أذار.

لاحظت جيل بايدن خلال ظهورها في فبراير/ شباط في البرنامج الحواري لكيلي كلاركسون أن جعل تشامب والمايجر يتأقلمان على العيش في البيت الأبيض كان شيئًا كانت تركز عليه.

وأضافت السيدة الأولى: "عليهم أن يستقلوا المصعد، فهم ليسوا معتادين على ذلك، وعليهم الخروج إلى الحديقة الجنوبية مع وجود الكثير من الناس يراقبونهم. هذا ما كنت مهووسة به، جعل الجميع مستقرًا وهادئًا".

وأخبرت بايدن كلاركسون أن رفقة الكلاب كانت شيئا ثابتًا.

قالت: "إنهم يحبون أن يكونوا أينما كنا. حتى لو كان بابي مغلقًا، فإنهم يجلسون خارج الباب مباشرة، كما لو كانوا يقولون: " دعني أدخل! دعني أدخل!"

كان الشعور الذي تردد صدى في بيان يوم السبت من الرئيس والسيدة الأولى، اللتين أشارتا إلى: "حتى مع تضاؤل ​​قوة تشامب في أشهره الأخيرة، كلما دخلنا إلى غرفة، كان يسحب نفسه على الفور، ويهتز ذيله دائمًا، ويفتقد للشفقة. من أجل خدش الأذن أو فرك البطن. أينما كنا، أراد أن يكون، وكان كل شيء على الفور أفضل عندما كان بجوارنا".

وأضافوا: "نحن نحب ولدنا الجميل الطيب وسنفتقده دائمًا".