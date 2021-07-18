دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلا واسعًا بعد أن نشرت صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بأزمة صحية حاليًا، وهي ترتدي الحجاب خلال أدائها فريضة الحج.

وكتبت شيحة، في تعليقها على الصورة المنشورة بحسابها عبر انستغرام: "معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها، ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر".

كان الفنّان المصري أحمد العوضي كشف أنّ زوجته الفنّانة ياسمين عبد العزيز "في الرعاية" حالياً، وطلب من محبيها الدعاء لها.

وأثار منشور حلا شيحة في انستغرام حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، بين مؤيد ورافض لنشرها صورة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب، وتعليقها المكتوب عليها.

وبينما كتب البعض أن حلا تريد إثارة الجدل وجذب الأضواء أو يسمى شعبيًا "ركوب الترند"، رأى آخرون أنها ربما وجدت "من وجهة نظرها أنها أفضل صورة".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من ضجة مماثلة أثارتها حلا شيحة، بعد أن عاتبت الفنان تامر حسني، على نشره مؤخرًا فيديو كليب يتضمن مشاهد رومانسية لهما من فيلمه الجديد "مش أنا"، وتوجهت له برسالة طويلة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، دعته فيها إلى تدارك الخطأ والتوبة، فرد الأخير عليها بالقول: "مستاهلش منك كدا".