شاهد جمهور محمد رمضان في "بروفة" حفلة الساحل الشمالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو من "بروفة" قام بها استعدادا للحفل الذي سيقيمه في منطقة الساحل الشمالي بمصر، اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب.

مقطع الفيديو نشره محمد رمضان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بتعليق قال فيه: "من بروڤات أقوى حفلة في الساحل"، حيث يظهر الفنان المصري على خشبة المسرح وأمامه حضور ليس بقليل رغم أنها مجرد "بروفة".

وفي تدوينة سابقة على فيسبوك، نشر محمد رمضان مقطع فيديو مع عدد من معجبيه بتعليق قال فيه: "لما جيرانك يبقوا من جمهورك بيبقى ده الوضع وأنت خارج من بيتك.. ان شاء الله أقوى حفلة في الساحل تجمعنا يوم الجمعة ٢٠ أغسطس في جولف بورتو مارينا إلحق تذكرتك من موقع تذكرتي".

وفي سياق آخر نشر محمد رمضان أغنيته الجديدة "على الله" على صفحته الرسمية بيوتيوب حيث نالت أكثر من 1.8 مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة.