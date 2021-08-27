صورة أرشيفية من مقهى في برلين، ألمانيا - 30 مارس 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت السلطات السعودية أحد مستخدمي تطبيق سناب شات، بتغريمه 200 ألف ريال سعودي (أكثر من 53 ألف دولار أمريكي) ومنعه من الترويج الإلكتروني لمدة شهرين.

وقالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن وزارة التجارة السعودية قررت معاقبة التاجر أحمد سليمان السيف والمعلن منصور الرقيبة، المعروف بـ"مشهور سناب"، لأنهما خالفا قواعد "نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة".

وقالت وزارة التجارة السعودية إنها رصدت إعلانًا مخالفًا ظهر خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف الترويج لمنتج قهوة.

وحسب التقارير، تلقى التاجر غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال (قرابة 80 ألف دولار أمريكي)، فضلا عن إيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

في حين عُوقب منصور الرقيبة بغرامة بقيمة 200 ألف ريال، مع وقفه عن الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

من جانبه، وصف "الرقيبة" بأنه "مثل العسل على لساني"، مُشيرًا إلى أنه سدد الغرامة وسيقوم بتنفيذ قرار وقفه عن الإعلان.

وقال "مشهور سناب" إنه بشر يصيب ويخطئ ويتعلم الدروس، و"هذه الدنيا كل دقة بتعليمة"، فيما أعرب عن تأييده وجود إجراءات تنظم مشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلانات، حسبما قال في فيديو جرى تداوله.