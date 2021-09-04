محمد رمضان يثير موجة انتقادات بعد صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الجدل، مصحوبة بانتقادات لقيامه بالتقاط صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت.

الانتقادات جاءت بعدما نشر رمضان صورته في مكان الانفجار، عبر حسابه في موقع انستغرام، مرفقا بها إحدى أغانيه.

وقبل أيام، وقع رمضان في مأزق عندما زعم حصوله على شهادة الدكتوراه من مركز ثقافي لبناني، تبين فيما بعد أن المركز لا صلة له بألمانيا رسميًا، حسبما قالت السفارة الألمانية في القاهرة، وأنه يبيع هذه الشهادات.

مين عطى محمد رمضان الإذن انه ينزل ع منطقة جريمة لياخد بوز ويتصور؟ مرفأ بيروت التغطية فيه بدها موافقة مسبقة من الامن اللبناني. اكيد ما نزل لحاله وقرر. مين شارك بجعل مرفأ بيروت مزار فني ونحن جراحنا بعد ما بردت وفي ناس احبابها ابدا ما رجعت من هونيك؟ مين قله عادي يتصور فوق اشلاء؟

بدّك تغنّي وتتكرّم وتشكر، الخ عمول يلّي بدّك يا بس ما فيك تتصوّر بمسرح جريمة وتحط أغاني إنت وعامل photoshoot بمطرح انقتل فيه أكتر من 200 شخص @Mohamed_Ramadan https://t.co/8qamMk0aFE

كما ارتدى رمضان الزي العسكري اللبناني لدى قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم.

ويعتقد أن الانفجار نتج عن تفجير آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في ميناء العاصمة اللبنانية.