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محمد رمضان يثير موجة انتقادات بعد صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت

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محمد رمضان
Credit: PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الجدل، مصحوبة بانتقادات لقيامه بالتقاط صورة بين ركام انفجار مرفأ بيروت.

الانتقادات جاءت بعدما نشر رمضان صورته في مكان الانفجار، عبر حسابه في موقع انستغرام، مرفقا بها إحدى أغانيه.

وقبل أيام، وقع رمضان في مأزق عندما زعم حصوله على شهادة الدكتوراه من مركز ثقافي لبناني، تبين فيما بعد أن المركز لا صلة له بألمانيا رسميًا، حسبما قالت السفارة الألمانية في القاهرة، وأنه يبيع هذه الشهادات.

كما ارتدى رمضان الزي العسكري اللبناني لدى قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم.

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ويعتقد أن الانفجار نتج عن تفجير آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في ميناء العاصمة اللبنانية.

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