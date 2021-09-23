محمد رمضان يكشف عن جديده في موسم 2022.. ما علاقة دينا الشربيني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الفنّان المصري محمد رمضان دخوله منافسات الموسم الدرامي الرمضاني 2022، من خلال مسلسل جديد يحمل توقيع المخرج محمد ياسين، عن نص للكاتب محمد فريد.

ولم يكشف رمضان بعد عن اسم المسلسل، الذي يتوقّع أن يعود فيه للدراما الاجتماعية، واكتفى بصورة جمعته بالمنتج محمد السعدي، نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، علقّ عليها بالقول: "رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير، وثقة بالله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم."

وأتى هذا الإعلان بالتزامن مع خبر تناقلته صحف مصرية، عن عقد جلسات عمل بين المخرج محمد ياسين، والفنّانة دينا الشربيني، للتحضير لمسلسل ستخوض من خلاله منافسات الموسم الدرامي المقبل، ما يعني أنها قد تشارك في بطولة المسلسل الذي أعلن عنه رمضان.

وإذا صحت التوقعات، فستعود دينا للعمل مع محمد رمضان، للمرة الثانية بعد مشاركتها في بطولة فيلم "جواب اعتقال" من تأليف وإخراج محمد سامي، قبل نحو 4 سنوات.

وخاض رمضان منافسات موسم دراما 2021، بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ودارت أحداث المسلسل في بيئة الصعيد، وشاركته بطولته الفنّانة سمية الخشاب.

أما دينا الشربيني فقدمت الموسم الماضي مسلسل "قصر النيل"، بالشراكة مع الفنّانة ريهام عبد الغفور، تحت إدارة المخرج خالد مرعي، عن نص للكاتب محمد سليمان عبد المالك.