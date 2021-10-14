نور عمرو دياب تستعرض شقتها "الفارغة".. وتكشف إصابتها بنفس مرض أختها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعرضت نور عمرو دياب، شقتها الجديدة بجنوب لندن، في فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أعلنت خلاله أن زفافها من خطيبها كيران سيكون في العام المقبل.

وبدت الشقة خالية تقريباً من أي أثاث، ولا حتى أريكة في غرفة المعيشة، وقالت إنها ستؤثثها بالتدريج على ذوقها، وستكون سعيدة بذلك، وأكدت مجددًا على استقلالها المادي عن عائلتها، وحرصها على عدم استغلال شهرة والدها عمرو دياب ووالدتها شيرين رضا.

وأتى هذا التأكيد، بعد تفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما صرّحت به نور مؤخراً، بأنّ "والدها لا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها..."، وأشارت مرّة أخرى إلى أن مصدر دخلها الأساسي من عملها كعارضة أزياء.

وكشفت نور عمرو دياب في أحدث جلسات التواصل المباشر التي تقوم بها مع متابعيها عبر انستغرام؛ عن معاناتها من متلازمة فرط الحركة، وتشتت الانتباه ADHD ، تمامًا مثل أختها غير الشقيقة جانا عمرو دياب، التي أعلنت إصابتها بهذه المتلازمة قبل أشهر قليلة، وأعربت نور وقتها عن تضامنها معها، وتفهمها لمعاناتها.

كما تحدثت أيضاً عن مرحلةٍ صعبة من القلق والاكتئاب عاشتها خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، تجاوزتها بمساعدة الطب النفسي، وتحوّلها خلال مرحلة العلاج إلى النمط النباتي في التغذية، الأمر الذي خفف من قلقها.

ولدى سؤالها عن خطيبها كيران وودورد، وصفت علاقتها به بـ"الصحية للغاية"، وقالت إنها لم تتوقع أن يكون الحب بهذه الروعة، وأعلنت أن زفافهما سيكون العام المقبل 2022، لكنّها لم تكشف عن موعده.