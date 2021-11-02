شاكرا الملك سلمان وولي عهده.. محمد رمضان ينشر فيديو مع تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، في حفل افتتاح موسم الرياض.

وعلّق الفنان المصري على مقطع الفيديو قائلا: " شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز شكراً سمو ولي العهد محمد بن سلمان شكراً الجمهور السعودي الغالي شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال دمتم ارض الكرم.."

وضم مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان لقطات من الحفل الذي أقامه ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور وتفاعل جمهوره.

وسبق لمحمد رمضان أن نشر مقطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي من التدريبات الأخيرة لحفله بالرياض، قائلا بتعليق: "من البروڤة الأخيرة لحفل افتتاح موسم الرياض 2021.. ثقة في الله نجاح.. يليق بالجمهور الكبير السعودية.. الرياض".