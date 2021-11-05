دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي إنّ صاحب "عربية الترمس" التي التقطت صورة إلى جانبها في بورسعيد قرر عدم البيع عليها مجدداً، والاحتفاظ بها للذكرى، وذلك بعد التفاعل الكبير مع الصورة التي وصفتها بالعفوية.

وتصدرت وهبي مؤخراً قائمة المواضيع الرائجة على موقع تويتر في مصر، بصور الحفل الذي أحيته الثلاثاء الماضي، في مدينة بورسعيد المصرية، التي تجولت في شوارعها، والتقطت صوراً مع الناس، وأكثر ما لفت المتابعين صورتها إلى جانب "عربية الترمس" التي حققت تفاعلاً كبيراً، وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

وتحدثت هيفاء وهبي لبرنامج "يحدث في مصر"، عن كواليس الصورة، والترمس الذي قالت إنها تذوقته، ووجدته لذيذاً جداً، كما لفتها طريقة شكل وجمال "العربية" وطريقة اهتمام البائع بها، وعلمت أنه قرر عدم بيعها والاحتفاظ بها للذكرى، بعد صورتها إلى جانبها، بحسب قولها.

وصرحت الفنّانة اللبنانية أنها لم تردد بقرار إقامة حفلها الأخير في بورسعيد التي زارتها لأوَل مرة، ولم تندم على هذا القرار، لما لمسته من حب الناس هناك، وقالت: "وجدت استقبال غير عادي، وحب جديد تحدثت عنه على المسرح، من ناس حقيقيين، يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم بدون تكلف..."

وأعلنت هيفاء عن عزمها العودة إلى بورسعيد، بعد أن تلقت المزيد من العروض لإقامة الحفلات هناك، قائلةً: "عايزة أرجع تاني... حب الناس ده أنا أسافِر له من بلاد بعيدة..."