دموع بيلا حديد تتصدر محرك بحث غوغل في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حيد، قائمة المواضيع الأكثر بحثا على محرك بحث غوغل في السعودية، الأربعاء.

ونشرت حديد صورها على صفحتها الرسمية بـ"انستغرام" والتي يتابعها عليها 47.2 مليون شخص، مستشهدة بمقطع فيديو لويلو، ابنة الممثل الأمريكي ويل سميث وحديث الأخيرة عن أن الأشخاص كلهم لهم مشاعر متشابهة من الخوف والتوتر وعدم معرفة سبب وجودهم.

وكتبت حديد في تعليق مطول على صورها: "هذا إلى حد كبير كل يوم بالنسبة لي كل ليلة منذ بضع سنوات حتى الآن.. وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية. لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك. في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك. لذا مني لك، لست وحدك. أحبك، أراك، وأسمعك.."

وتابعت بيلا حديد قائلة: "أريدك أن تعرف، هناك دائمًا ضوء في نهاية النفق، ودائمًا ما تتوقف الأفعوانية تمامًا في مرحلة ما. (هناك دائمًا متسع لبدء التشغيل مرة أخرى، ولكن بالنسبة لي، كان من الجيد دائمًا معرفة أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإنه يتحسن، إلى حد ما، حتى للحظة).."