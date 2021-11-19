دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شارك إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع فيديو ترويجي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4

الكلباني علّق بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو الترويجي الذي نشره تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث قال: "ظنك يمدي اروح لهوليود؟".

@abuabdelelah صراحه انا عن نفسي بحسب حسابك ياغالي في اي شي قدام😜❤️🇸🇦

من جهته رد تركي آل الشيخ على الكلباني بتغريدة قال فيها: "صراحه انا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في اي شي قدام".

اللي قلبه قوي، وما يقول لا لأي تحدي 💪 #كومبات_فيلد مكانك .. والإثارة في كل فعالية قدامك 😎 خلك مستعد .. واحجز تذكرتك 🔥 https://t.co/FnzTHOJADC #موسم_الرياض https://t.co/BIs6zL5qwh

ويشار على أن مقطع الفيديو يروج لفعالية "كومبات فيلد" إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض، وقد نشر الموسم على صفحته الرسمية بتويتر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "اللي قلبه قوي، وما يقول لا لأي تحدي.. كومبات فيلد مكانك.. والإثارة في كل فعالية قدامك .. خلك مستعد.. واحجز تذكرتك".