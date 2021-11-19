تداول فيديو مشاركة إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني بفيديو ترويجي وتركي آل الشيخ يعلق

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عادل الكلباني في مقطع الفيديو الترويجي
Credit: @RiyadhSeason

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شارك إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع فيديو ترويجي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلباني علّق بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو الترويجي الذي نشره تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث قال: "ظنك يمدي اروح لهوليود؟".

من جهته رد تركي آل الشيخ على الكلباني بتغريدة قال فيها: "صراحه انا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في اي شي قدام".

ويشار على أن مقطع الفيديو يروج لفعالية "كومبات فيلد" إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض، وقد نشر الموسم على صفحته الرسمية بتويتر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "اللي قلبه قوي، وما يقول لا لأي تحدي.. كومبات فيلد مكانك.. والإثارة في كل فعالية قدامك .. خلك مستعد.. واحجز تذكرتك".

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