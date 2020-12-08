تغريدة عن "أشراط الساعة" لإمام الحرم السابق عادل الكلباني تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة نشرها عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق عن "أشراط الساعة" مستشهدا بحديث من صحيح البخاري (كتاب يعتبر من أصح كتب الحديث النبوي عند عموم أهل السنة) تفاعلا بعد نحو ساعة فقط على نشرها صباح الثلاثاء.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ مِن أشْراطِ السَّاعَةِ: أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ، ويُشْرَبَ الخَمْرُ، ويَظْهَرَ الزِّنا. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه.

وقال الكلباني في التغريدة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ مِن أشْراطِ السَّاعَةِ: أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ، ويُشْرَبَ الخَمْرُ، ويَظْهَرَ الزِّنا. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه".

وأبرز مغردون في ردودهم موقف الكلباني من "المعازف والأغاني" حيث تساءل صاحب حساب عبدالعزيز سلطان قائلا: "واستحلال المعازف اليست من اشراط الساعة؟" في حين قال صاحب حساب نبراس في تغريدة معلقا: "الله يرحمنا برحمته والله يا شيخ انت حللت الاغاني ونكبتنا بس احطه برأسك يوم الحساب الوعد قدام".

وكان الكلباني قد أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة على قناة MBC العام 2019، سأله حينها مقدم البرنامج حول تراجعه عن تحريم الأغاني، حيث قال الكلباني: "بيان الحكم لا يعني ممارسته، يمكنك أن تبين حكما معينا لكن ليس شرطا أن تمارسه، مثل الزواج، هل من يرى أن تعدد الزواج حلال يجب أن يكون متعدد الزوجات؟".

وأضاف الكلباني حينها: "أنا بينت حكما وليس شرطا أن أمارسه، وأنا لا أسمع أغاني أبدا، لكن لو دخلت الآن ليس عندي مشكلة في الدخول في المطار في الطائرات"، مشيرا إلى أن تراجعه عن تحريم الأغاني يعود إلى عام 1426 هجري (2005 ميلادي)، معتبرا أن "رؤية السعودية 2030 تُغير الكثير من الآراء والمواقف، وتجعل الناس يتجرؤون أكثر للإفصاح عما هو مستتر وستظهر الكثير من الآراء المخفية، يعني ليس كل ما يظهر الآن بالحرام أنه حرام فعلا لكنه كان حرام مجتمعيا وكان حرام رأي واحد".