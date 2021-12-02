محمد رمضان ينشر فيديو كيف أمضى ساعة في قطر "ترانزيت"

نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو خلال ساعة "ترانزيت" قضاها في مطار العاصمة القطرية، الدوحة.

مقطع الفيديو نشره الفنان المصري على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قال فيه: "ثقة في الله الحُب على أي أرض.. ساعة ترانزيت في مطار الدوحة خِلصت في التصوير".

وفي تدوينة أخرى نشر الفنان المصري صورا له من داخل صالة انتظار مقصورة رجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرة، لافتا بتعليق انه عائد إلى مصر.

ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قضت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدم قبول دعوى تلزم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنّان محمد رمضان من جداول النقابة، بعد تأجيل البت فيها أكثر من مرّة.

وكان المحامي طارق محمود أقام هذه الدعوى لمنع رمضان من مزاولة مهنة التمثيل، لأنه رأى أن أدواره تحرض على "البلطجة، وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر، وثقافة الشباب".