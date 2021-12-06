اليوم بذكرى زواجه.. محمد رمضان ينشر صورة مع زوجته وهذا ما قاله

نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، الاثنين، صورة له مع زوجته في ذكرى زواجهما التاسع الذي يصادف الـ6 من ديسمبر/ كانون الأول.

الصورة نشرها محمد رمضان على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قال فيه: "6 ديسمبر يبقى 9 سنين حُب 9 سنين جواز 9 سنين نجاح.. كل سنة واحنا وكل زوجين بخير واستقرار ونجاح".

ونالت الصورة وتعليق محمد رضمان أكثر من 100 ألف تفاعل على صفحته بفيسبوك فقط بعد نشرها بأقل من 12 ساعة، في حين نالت 297 ألف اعجاب على صفحته الرسمية بإنستغرام.

ويذكر أن الفنان المصري اثار تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي في ذكرى زواجه الثامن 2020، وذلك بعد نشره مقطع فيديو للهدية التي قدمها لزوجته في هذه الذكرى.