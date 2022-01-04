تنبأت بأحداث سيمر بها محمد رمضان العام 2022 والفنان المصري يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الفنان المصري، محمد رضمان، نشر مقطع فيديو تنبأت به اللبنانية ليلى عبداللطيف بمستقبل واحداث سيمر بها الفنان خلال العام 2022 وما سيشمله من أحداث مهمة بالنسبة له.

وقالت عبداللطيف في مقطع الفيديو خلال مقابلة على قناة الجديد بليلة رأس السنة: "سيحقق الفنان الجماهيري محمد رمضان نجاحا كبيرا وبارز من خلال نقلة نوعية نراها بمسلسل تلفزيوني ضخم وكبير وبيحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا كما سيحصد عدة جوائز فنية على مستوى المهرجانات المصرية والدولية.."

وتابعت عبداللطيف قائلة: "أرى الفنان محمد رمضان يقوم بجولة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية يحقق من خلالها نجاحات جماهيرية لافتة وغير مسبوقة، ولن تنال كل الشائعات الحاقدة من حجم الفنان محمد رمضان.."

وأضافت عبداللطيف: "يوما ما سيذكرنا (محمد رمضان) بمايكل جاسكون"، ليرد الفنان بتعليق على مقطع الفيديو قال فيه: "الله ولي التوفيق".